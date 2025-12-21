Ефимов: в Черемушках и Котловке по проекту КРТ реорганизуют два участка

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-западе Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, добавив, что на сайте правительства Москвы размещен соответствующий проект решения. 

"Городом подготовлен еще один проект комплексного развития территорий на юго-западе Москвы, который будет содействовать реализации программы реновации и созданию комфортных общественных пространств. Для этого в районах Черемушки и Котловка планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,51 гектара, входящих в один проект КРТ",

– подчеркнул Ефимов.

Как уточнил заместитель мэра Москвы, на одном из участков, расположенном на Зюзинской улице, будет построен жилой комплекс, а второй, расположенный на Севастопольском проспекте, отведут под благоустройство. 

Как рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, ориентировочная площадь квартир в жилом комплексе составит 7,6 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать ориентировочно 250 москвичей. Участок на Севастопольском проспекте превратится в комфортное пространство для прогулок и отдыха.

Программа КРТ реализуется в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина. В настоящее время на разных стадиях выполнения находятся 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Благодаря этому бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки земли превращаются в привлекательные пространства с востребованной инфраструктурой и важными для города объектами. В том числе на реорганизуемых участках возникают технопарки – производственные площадки с полным набором услуг для развития бизнеса. Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
