Ефимов: в Черемушках реализуют пилотный проект КРТ жилой застройки

На месте двух пятиэтажек возведут современный ЖК с благоустроенным двором

Участок в районе Черемушки на юго-западе столицы станет местом воплощения пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки. На месте двух пятиэтажек 1960 года постройки, жители которых переедут в новые квартиры поблизости, возведут современный ЖК. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, соответствующее постановление принято правительством Москвы.

"Город одобрил пилотный проект КРТ жилой застройки на улице Гарибальди в Черемушках, который начинает процесс дальнейшего обновления фонда жилой недвижимости в столице. Большинство жителей двух пятиэтажек, расположенных на участке площадью 1,09 га, проголосовали за включение домов в проект. Они переедут в комфортные квартиры в современной новостройке в том же районе. Старые дома демонтируют, а на их месте возведут жилой комплекс с благоустроенным двором общей площадью около 47 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации", – рассказал Ефимов.

Жители старых пятиэтажек смогут бесплатно улучшить свои жилищные условия: им предлагается переехать в равнозначные квартиры в новом доме, который будет достроен в следующем году. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новостройка находится в нескольких минутах ходьбы от старых домов, рядом со станцией метро "Новые Черемушки". Соответственно, новоселам не придется менять привычный уклад, они продолжат пользоваться той же инфраструктурой в шаговой доступности.

Реализовать проект КРТ жилой застройки по адресу: улица Гарибальди, дом 17, корпуса 3 и 4, планируется в течение пяти лет. Оператором является Московский фонд реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс обновления жилого фонда в Москве станет постоянным, не ограничиваясь принятой в 2017 году программой реновации. Это позволит большему количеству москвичей переехать из домов с устаревшими характеристиками в новое комфортное жилье и пользоваться качественной городской инфраструктурой.