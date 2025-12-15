Ефимов: в Коммунарке построят жилье и технопарк по проекту КРТ

Реорганизуемая территория находится недалеко от станции метро «Ольховская»

Новое жилье и объекты деловой недвижимости появятся в районе Коммунарка Новомосковского административного округа благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения по участку, расположенному по адресу: улица Старые Сосенки, квартал 30, земельный участок 1, размещен на сайте mos.ru.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 га неэффективно используемой территории.

"В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На участке размером 2,08 гектара возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 гектара отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, со своей стороны, уточнил, что площадь квартир в новостройках составит 24,8 тысячи квадратных метров. А основу современного технопарка, который будет чуть поодаль от жилых домов, составят предприятия легкой промышленности и офисные помещения.

Территория, подлежащая реорганизации в рамках данного проекта КРТ, имеет хорошую транспортную доступность: неподалеку расположена станция "Ольховая" Сокольнической линии метро, а также выезд на Калужское шоссе. Поблизости имеются магазины, медицинский центр, фитнес-клуб. В зеленой зоне возле Сосенского пруда можно совершать неспешные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Ранее стало известно, что глава города утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков промзоны Ленино в Восточном Бирюлеве.