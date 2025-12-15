Ефимов: в Коммунарке построят жилье и технопарк по проекту КРТ

Ефимов: в Коммунарке построят жилье и технопарк по проекту КРТ
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Реорганизуемая территория находится недалеко от станции метро «Ольховская»

Новое жилье и объекты деловой недвижимости появятся в районе Коммунарка Новомосковского административного округа благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения по участку, расположенному по адресу: улица Старые Сосенки, квартал 30, земельный участок 1, размещен на сайте mos.ru.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 га неэффективно используемой территории.

"В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На участке размером 2,08 гектара возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 гектара отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, со своей стороны, уточнил, что площадь квартир в новостройках составит 24,8 тысячи квадратных метров. А основу современного технопарка, который будет чуть поодаль от жилых домов, составят предприятия легкой промышленности и офисные помещения.

Территория, подлежащая реорганизации в рамках данного проекта КРТ, имеет хорошую транспортную доступность: неподалеку расположена станция "Ольховая" Сокольнической линии метро, а также выезд на Калужское шоссе. Поблизости имеются магазины, медицинский центр, фитнес-клуб. В зеленой зоне возле Сосенского пруда можно совершать неспешные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Ранее стало известно, что глава города утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков промзоны Ленино в Восточном Бирюлеве.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Запад увидел в противолодочнике "Североморск" грозный сигнал от России

Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор

Кто займет кресло Зеленского: политолог отвел победу на выборах ставленнику США

Эксперт отводит наибольшие шансы человеку из аппарата правительства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей