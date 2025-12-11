Ефимов: более 43 га территорий вовлекут в программу КРТ по проектам ноября

На неэффективно используемых участках появятся дома для участников программы реновации, детские площадки, объекты инфраструктуры

Согласно опубликованным в ноябре 16 проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в обозримом будущем обретут новую жизнь депрессивные участки площадью более 43 га. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что данные неэффективно используемые в настоящее время участки расположены в девяти административных округах. В соответствии с подготовленными городом проектами КРТ там планируется построить порядка 768 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе более 500 тыс. квадратных метров жилья и почти 260 тыс. квадратных метров инфраструктуры.

"Малопривлекательные "серые зоны" получат новую жизнь, превратившись в самодостаточные городские кварталы со сбалансированной застройкой и комфортными общественными пространствами. Реализация этих проектов позволит создать более 900 рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, со своей стороны, уточнил, что шесть из 16 обнародованных в ноябре проектов направлены на реализацию программы реновации. В частности, в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово построят свыше 300 тысяч квадратных метров многоквартирных домов.

"Самые высокие объемы жилья для нужд программы придутся на район Нагатинский Затон на юге Москвы, где на улице Речников возведут дома с квартирами общей площадью 73,3 тысячи "квадратов" для реализации программы реновации",

– сообщил Овчинский, добавив, что там же появятся многофункциональный комплекс с паркингом и детская школа искусств.

Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Благодаря этому на территории бывших промзон, а также на неэффективно используемых или незастроенных участках появляются привлекательные городские пространства. Сейчас в столице на разных этапах реализации находится более 330 проектов КРТ.