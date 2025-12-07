Ефимов: на северо-востоке Москвы по программе КРТ реорганизуют шесть участков

Ефимов: на северо-востоке Москвы по программе КРТ реорганизуют шесть участков
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано еще шесть участков. Соответствующее решение приняло правительство Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На текущий момент на северо-востоке Москвы реализуется уже 18 проектов комплексного развития территорий площадью почти 136 гектаров. Один из них город одобрил в Ярославском и Лосиноостровском районах, где будет реорганизовано 9,3 гектара территорий. На шести депрессивных участках возведут почти 167 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации",

– рассказал Ефимов.

По его словам, первые этажи во всех возводимых домах будут традиционно нежилыми – там разместятся магазины, аптеки, объекты социально-бытового назначения. Реализация проекта позволит создать 260 рабочих мест.

Пять из шести участков находятся в Ярославском районе, застройщиком всех участков выступит Московский фонд реновации. В рамках проектов комплексного развития территория строятся не только дома, но и различная социальная инфраструктура. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на одном из разрабатываемых сейчас участков вблизи Ярославского шоссе будут построены детская поликлиника с отделением стоматологии.

Ранее о реорганизации участков в районах Лосиноостровский и Ярославский рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, формируются новые городские пространства, которые органично вписываются в существующую инфраструктуру. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. 

