Ефимов: в Хорошево-Мневниках реорганизуют три участка по программе КРТ

На неэффективно используемой территории появятся дома, дороги, детские площадки

На сайте mos.ru опубликован проект решения реорганизации трех участков земли, находящихся в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, подготовленный городом проект комплексного развития территории (КРТ) в Новохорошевском проезде предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара.

"Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы. Общая площадь новостроек превысит 28,7 тысячи квадратных метров. Реализация проекта займет пять лет", – сообщил Ефимов.

В частности, на участке площадью 0,47 га возведут два дома на 159 квартир с общей площадью 10,87 тыс. квадратных метров. По предварительным расчетам, туда смогут переехать более 330 горожан. Третью многоэтажку построят на участке площадью 0,37 га. Планируется, что там будет 100 квартир общей площадью 6,85 тыс. квадратных метров. Благодаря этой новостройке свои жилищные условия улучшат еще свыше 200 москвичей.

"Прилегающую территорию новостроек благоустроят, около домов возведут детские и спортивные площадки. Третий участок, площадью 0,36 гектара, отведут под благоустройство и организацию удобной улично-дорожной сети",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Указанные участки находятся в обжитом районе с хорошо развитой инфраструктурой. Вокруг есть школы, детские сады, магазины, кафе, аптеки. В пешей доступности – остановки общественного транспорта, в том числе станция "Народное Ополчение" БКЛ.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Ее цель – грамотно интегрировать в городское пространство территорию бывших промзон, незастроенные и неэффективно используемые участки, создавая на их месте важные объекты инфраструктуры, жилые дома, центры общественного притяжения. Сейчас в городе на разных этапах реализации находятся более 330 проектов КРТ.