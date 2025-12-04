Ефимов: в Гольянове по проекту КРТ появятся новые объекты

Курс рубля
На востоке Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Калошино" появятся новые объекты производственной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, добавив, что соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru.
"Проект КРТ в районе Гольяново предусматривает редевелопмент участка площадью 3,31 гектара в бывшей промзоне “Калошино”. Здесь построят здания площадью около 17,11 тысячи квадратных метров для размещения производственного предприятия. В результате создадут около 170 рабочих мест",
– подчеркнул Ефимов.
По словам заместителя мэра, в проект будет инвестировано порядка 4 миллиардов рублей. Бюджетный эффект после его реализации оценивается приблизительно в 105 миллионов рублей в год.
Рядом планируется реализация еще одного проекта КРТ – на земельном участке 5,32 гектара возведут около 79,8 тысячи квадратных метров недвижимости, также предназначенной для размещения производств. Два проекта КРТ в общей сложности дадут около тысячи новых рабочих мест, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Сейчас в промзоне "Калошино" находятся склады, автомойка и прочие устаревшие объекты. Отведенная под реорганизацию площадка расположена по адресу: Черницынский проезд, владение 7.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря проектам КРТ новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах появляются новые городские пространства. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
