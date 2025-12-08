Ефимов: в Отрадном построен новый центр обработки данных

Владимир Ефимов Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Отрадное появился новый дата-центр. Он повысит доступность цифровых технологий для жителей города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Дата-центры необходимы для того, чтобы все онлайн-сервисы, которыми пользуются москвичи, работали круглосуточно и без перебоев. Новый центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Площадь четырехэтажного здания на Алтуфьевском шоссе составляет 7,4 тысячи квадратных метров",

– подчеркнул Ефимов. 

Заместитель мэра пояснил, что новый дата-центр поделен на технический и административный блок, в котором организовали офисы для сотрудников и переговорные. Также в новом дата-центре смонтировали автономную систему энергообеспечения.

Комплекс построен на месте бывшего кирпичного завода. Он оснащен инженерным решением “тепловой насос", что обеспечивает автономность ЦОД от городских тепловых сетей и позволяет обогревать технические, вспомогательные и отдельно стоящие административные здания за счет избыточного тепла, выделяемого серверным оборудованием, отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству и безопасности объектов IT-инфраструктуры.

Сегодня цифровизация в столице применяется практически во всех областях: транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства. Без дата-центров невозможна работа интернет-магазинов, социальных сетей и банков.

Проект реализовала компания ООО "ИКСЕЛЕРЕЙТ 4". 

