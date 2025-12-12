Ефимов: утвержден проект планировки высотного парка на месте монорельса

Утвержден проект планировки территории (ППТ) на месте Московского монорельса – там будет возведен первый в России высотный круглогодичный парк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к третьему Московскому центральному диаметру, участку от станции метрополитена “Тимирязевская” до Продольного проезда. Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы",

– рассказал Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра Москвы, на месте монорельса, на высоте шести метров, планируется возведение круглогодичного парка общей протяженностью четыре километра. В итоге получится прогулочный маршрут, связывающий Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и Тимирязевский парк – аналогов таких парков в России пока нет, добавил Ефимов.

Бывшие станции монорельса – от “Тимирязевской” до “Выставочного центра” – будут преобразованы в двухэтажные павильоны с пространствами для лекций и образовательных мастер-классов, кафе с панорамными видами и другие площадки.

Монорельс был построен более двух десятилетий назад и давно перестал полноценно выполнять свою транспортную функцию. Во время комплексного обследования технического состояния монорельса выявили его необходимость в капитальном ремонте. Опираясь на это исследование, Научно-исследовательский институт "Мостранспроект", специализирующийся на транспортном планировании и урбанистике, предложил москвичам превратить устаревшую инфраструктуру в современный круглогодичный зеленый парк. Жители столицы эту инициативу поддержали – в проекте "Активный гражданин" по итогам открытого голосования за идею создания парка проголосовали более 71% жителей столицы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, объединяя пять районов – Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский, – парк сделает городскую среду целостнее, комфортнее и интереснее, обеспечивая качественные локации для досуга.