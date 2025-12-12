Ефимов: утвержден проект планировки высотного парка на месте монорельса

Ефимов: утвержден проект планировки высотного парка на месте монорельса
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Утвержден проект планировки территории (ППТ) на месте Московского монорельса – там будет возведен первый в России высотный круглогодичный парк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к третьему Московскому центральному диаметру, участку от станции метрополитена “Тимирязевская” до Продольного проезда. Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы", 

– рассказал Владимир Ефимов. 

По словам заместителя мэра Москвы, на месте монорельса, на высоте шести метров, планируется возведение круглогодичного парка общей протяженностью четыре километра. В итоге получится прогулочный маршрут, связывающий Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и Тимирязевский парк – аналогов таких парков в России пока нет, добавил Ефимов.

Бывшие станции монорельса – от “Тимирязевской” до “Выставочного центра” – будут преобразованы в двухэтажные павильоны с пространствами для лекций и образовательных мастер-классов, кафе с панорамными видами и другие площадки.

Монорельс был построен более двух десятилетий назад и давно перестал полноценно выполнять свою транспортную функцию. Во время комплексного обследования технического состояния монорельса выявили его необходимость в капитальном ремонте. Опираясь на это исследование, Научно-исследовательский институт "Мостранспроект", специализирующийся на транспортном планировании и урбанистике, предложил москвичам превратить устаревшую инфраструктуру в современный круглогодичный зеленый парк. Жители столицы эту инициативу поддержали – в проекте "Активный гражданин" по итогам открытого голосования за идею создания парка проголосовали более 71% жителей столицы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, объединяя пять районов – Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский, – парк сделает городскую среду целостнее, комфортнее и интереснее, обеспечивая качественные локации для досуга.

По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей