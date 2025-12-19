Ефимов: начался прием заявок на комплексное развитие территории в районе Марьино

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Размер участка, выделенного под проект редевелопмента, – почти 9000 га

Желающие принять участие в программе комплексного развития территории (КРТ) на юго-востоке Москвы могут подавать заявки. Город выставил на торги право заключить договор о комплексном развитии участка площадью почти девять тысяч гектаров в районе Марьино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. 

Прием заявок уже стартовал и продлится до 2 февраля 2026 года. Сам аукцион назначен на 10 февраля. Как уточнил заммэра, выставленная на торги территория находится Марьине в пределах улиц Перерва, Нижние Поля и Люблинская.

"Победитель торгов получит возможность построить там научно-производственную инфраструктуру и создать более тысячи рабочих мест. Таким образом, девелопер может получить льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. Принять участие в аукционе приглашаются компании не только из Москвы, но и регионов", – подчеркнул Ефимов.  

Главное требование к участникам – положительный опыт: в их активе должны быть реализованные за последние пять лет проекты, в рамках которых было построено не менее 7,45 тыс. квадратных метров недвижимости.

Участок, который выделен в ЮВАО для проекта КРТ, имеет хорошую транспортную доступность, в том числе сюда удобно добираться общественным транспортом: рядом находятся станции метро "Марьино" и "Братиславская", а также Перерва МЦД-2. Поблизости уже работают технопарк "Перерва", мотосалон, предприятия по диагностике и ремонту автомобилей. Город рассчитывает, что инвесторы, которые возьмутся за новый проект, построят здесь современный технопарк площадью 74,48 тыс. квадратных метров, а также автомобильную парковку на 118 машино-мест.

"Начальная цена аукциона составляет 9,31 млн рублей. Для участия в торгах также необходимо внести задаток в сумме 1,86 млн рублей. Реализация проекта КРТ в районе Марьино рассчитана на шесть лет",

– сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Ответственным за организацию торгов является столичный Департамент по конкурентной политике.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.

