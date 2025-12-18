Внук Татьяны Васильевой стал жертвой мошенников и отдал им все накопления семьи

Парня обвели вокруг пальца

В семье Татьяны Васильевой произошла трагическая история, которая закончилась потерей всех семейных сбережений. Жертвой телефонных аферистов стал ее внук Григорий, который остался один дома, пока родители находились на гастролях.

Все началось с заказа доставки воды. После оформления заявки подростку перезвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы доставки, и попросили назвать код из СМС. Не заподозрив обмана, он продиктовал цифры, после чего события начали развиваться стремительно и пугающе.

Григорию сообщили, что его аккаунт на портале "Государственных услуг" якобы взломан, а затем запугали информацией о том, что со счетов его родителей был совершен крупный перевод, который аферисты представили как преступное финансирование армии соседнего государства. Чтобы усилить давление, мошенники вышли на видеосвязь, где предстали в образе людей в форме.

Подростку внушили, что ситуацию еще можно срочно исправить, если немедленно собрать все наличные деньги в доме для так называемой "декларации". Испугавшись последствий, он нашел все сбережения семьи – около 360 тысяч рублей, отложенные на ремонт и праздники – и передал их человеку, которого ему указали.

После этого связь с "помощниками" оборвалась. Лишь тогда стало ясно, что вся история от начала и до конца была тщательно спланированной аферой, растянувшейся почти на неделю.

