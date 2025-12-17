Китайские журналисты рассказали, что их удивило в России

"Почувствовали себя дикарями": что ошеломило китайцев в России
Фото: www.unsplash.com
Жители Поднебесной не были готовы к такому развитию событий

Россия, какой ее рисуют короткие видео в соцсетях, и Россия настоящая – это, как выяснили китайские журналисты, две разные страны. Побывавшие в РФ аналитики признались: реальность перевернула их представления и даже заставила почувствовать себя неловко.

Многие жители КНР считают Россию чем-то экзотическим и суровым: в соцсетях много роликов о трескучих морозах, медведях и агрессивных мужчинах. Однако вместо "боевика" туристы-журналисты увидели спокойную страну с размеренным ритмом жизни.

Отдельным сюрпризом стали цены. В Китае распространено мнение, что из-за ослабленного рубля Россия – дешевая для иностранцев страна. На практике все оказалось иначе: стоимость продуктов, кафе и услуг сопоставима с китайскими мегаполисами, а иногда и выше. Даже обычный кофе в кофейне показался гостям неоправданно дорогим по сравнению с тем, что они привыкли видеть у себя на родине.

Но сильнее всего китайцев поразила дисциплина. Они ожидали увидеть расслабленное общество, а столкнулись с почти образцовым соблюдением правил. Особенно это проявилось на дорогах: россияне спокойно ждут зеленый сигнал светофора даже тогда, когда машин нет вовсе. А вот китайцам очень хотелось побыстрее перебежать проезжую часть. В один из таких моментов гостей даже остановили за руку, указав на красный свет.

"В тот момент мы почувствовали себя дикарями", – рассказали китайские журналисты.

Ранее стало известно, почему китайцы сходят с ума от российских женщин.

Источник: АБН24 ✓ Надежный источник
