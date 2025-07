Отдохнуть от позитива. С какими неприятностями сталкиваются российские туристы

Заветный способ изменить свою жизнь есть у каждого. Довольно умеренной суммы будет достаточно, чтобы туристическое агентство эвакуировало вас на волшебные тропические острова. Отдых среди пальм у ласкового океана быстро сотрут из памяти отпускника хмурое небо родного города и стресс от постоянного стояния в дорожных пробках. Жаль только, что добрая сказка на берегу экзотического острова может в любой момент обернуться кошмаром, ну или, в лучшем случае, затяжным стрессом.

Заселение в "заброшку", или как выжить в Египте

Россияне уже целое поколение отдыхают в Египте. Казалось, чем-то удивить наших соотечественников просто невозможно. Тем не менее, одной турфирме это удалось. В минувшем апреле российских туристов, купивших путевки стоимостью от 120 до 180 тысяч рублей, заселили в заброшенный египетский отель.

Первоначально в солидном туристическом агентстве россиянам обещали пятизвездочный отель. На месте организаторы тура стремительно "переобулись". Туристам предложили заселится в грязные номера, без света, зато с мусором, плесенью и сломанной мебелью. Выйдя на территорию отеля, туристы расстроились еще больше. Там в грудах отбросов валялись мертвые птицы, а часть корпусов оказалась полностью заброшена.

Вообще, рекламные буклеты туроператоров уверяют, что в Египте живут люди добрые и отзывчивые. Вероятно, это истинная правда. Жаль только, что рядовые египтяне ценят местную валюту больше, чем репутацию своей родной страны. Во всяком случае, туристов они постоянно пытаются "нагреть" и "облапошить".

Тем не менее, поездка к древним пирамидам вполне может стать увлекательным приключением. Правда, российскому туристу надо быть очень внимательным. К примеру, прежде чем взять такси, надо посмотреть тарифы, наклеенные на лобовом стекле, и подсчитать по гугл-карте километраж. Первоначально таксист всегда назовет цену в два раза выше, но с аргументами туриста спорить не будет. Есть еще одно важное правило: никогда нельзя "вслепую" бронировать в Египте жилье. Как отметила одна опытная туристка, "даже дорогая вилла может просить хлорки, чтобы ее вымыть, и водки, чтобы вообще в нее зайти".

Аренда байка, изъятие паспорта и побои

Ходить пешком по шумным улицам тропического города любят далеко не все. Поэтому не так давно российский турист решил во Вьетнаме арендовать байк (мопед). В качестве залога владелец прокатного заведения потребовал с него паспорт. На следующий день произошло настоящее криминальное шоу. Прокатный мопед пропал с парковки. Охранник ничего не видел. А владелец байка вместо того, чтобы обратиться вместе в полицию, начал требовать огромную компенсацию.

Конечно, россиянин попробовал упираться. Только, как выяснилось, его изначально считали "человеком второго сорта". Заграничный паспорт, который лежал у владельца байка, под предлогом "расследования" забрали полицейские. Затем документ таинственно пропал. А когда, придя в пункт проката, турист начал скандалить, вьетнамец избил его палкой…

Развод в Валенсии

Иногда, туристы испытывают дискриминацию даже в цивилизованной Западной Европе. К примеру, о различном отношении к россиянам и прочим туристам написал из Валенсии один наш соотечественник.

По его словам, первая проблема – это туристическое меню, которые предлагают в испанском отеле. К примеру, россияне заплатили за коктейли в два с лишним раза больше, чем сидящее за их столиком голландцы. Когда туристы из Нидерландов оставили россиян одних, то наших соотечественников сразу атаковали какие-то торговцы, которые пытались навязать какую-то китайскую ерунду. А вслед за ними появился музыкант, которой начал громко и немелодично играть, выпрашивая деньги.

В заселении отказали, "бронь" не спасла

Бывает, что уже прибывшего туриста просто не пускают в забронированные апартаменты. Год назад с таким казусом столкнулись российские туристы в индийском Северном Гоа. Еще на родине туристы забронировали виллу на четыре дня в курортном местечке Вагатор. Заранее заплатили всю сумму, которая в рублях составило около 80 тысяч. Да еще добавили заранее владельцам виллы небольшую сумму в качестве чаевых.

В Индии никто туристов не ждал. В день приезда хозяева виллы заявили россиянам, что разместить их не смогут, потому гражданам отдыхающим придется отменить бронирование. Обратно свои деньги туристы не получили. На жалобы им отвечают шаблонными фразами: подождите еще 30 дней. До сих пор.

Столкновение в Эмиратах

Аренда гидроцикла не только чревата различными травмами. Взяв напрокат водный мотоцикл, можно расстаться с достаточно большой суммой. К примеру, несколько лет назад в Эмиратах, жена одного из туристов столкнулась на водном мотоцикле с небольшим катером. Авария произошла не по ее вине. Более того, от удара катера женщина получила ушибы.

Перепугавшийся хозяин быстро пришел в себя и категорически потребовал с туристки 30000 долларов. Вызванная полиция повела себя странно. Туристку и ее мужа забрали в участок, отобрали паспорта и сказали, что не выпустят из страны. После долгих торгов и переговоров владелец катера и его приятели-полицейские согласились на выкуп в 8000 долларов.

Ужасный отпуск на Сейшелах

Как утверждают пострадавшие туристы, отдых на Сейшелах имеет один большой минус: в отель на заветных островах надо еще суметь заселится. К примеру, одной из туристок отпуск сорвали местные отели. Она забронировала тур на Сейшелы, но первоначально обозначенный отель свободными местами не располагал. Туристке предложили более дорогой вариант, она согласилась. Представители турагентства молчали шесть дней, пока туристка не обратилась в отель напрямую. Там ответили по-советски – мест нет.

Единственной реакцией на многочисленные звонки стало слово "ждите". Тем временем, туристке надо было добраться до аэродрома на поезде. Да и вылет должен был состоятся через два дня. Россиянке пришлось отказаться от брони: были основания полагать, что она не успеет в аэропорт. В результате, поездку пришлось отменить.

Отдых в хлеву

Туристы, часто отдыхавшие на курортах таиландского Пхукета, вполне обоснованно считают его уголком земного рая. К туристам тайцы относятся очень приветливо. Причем, от торговца на рынке и рядового полицейского до важного чиновника. Правда, не всегда подобное можно сказать о сотрудниках риэлтерских агентств.

Надо отметить, что подавляющая часть компаний, сдающих виллы на Пхукете, соответствует уровню курорта. Но есть особо "выдающиеся". Они пытаются, вопреки всем усилиям местных властей, проворачивать самые различные схемы по, скажем так, увеличению своих доходов за счет арендаторов. Нечто подобное, судя по словам туристов, практикует, агентство недвижимости Get Your Phuket.

Российские туристы арендовали у этой компании элитную виллу на острове Пхукет. Опыт путешествий в Таиланд у них был исключительно положительный. Ни разу за полтора десятка путешествий на Пхукет у них не возникало претензий ни по уровню сервиса, ни к отношению местных властей. Поверив красивой вывеске в центре города, они наивно, не вникая в мелкие шрифты, подписали договор об аренде дорогой виллы у компании Get Your Phuket. В результате россияне были вынуждены проводить отпуск в сооружениях, чей внешний вид и внутреннее содержание, мягко говоря, не соответствовали рекламным буклетам. Шикарный на вид особняк разваливался у них на глазах. На телефонные звонки и электронные письма сотрудники агентства Get Your Phuket не реагировали никак. От личного общения в своем шикарном офисе отказывались категорически. В результате терпению туристов пришел конец, и они были вынуждены покинуть виллу, не отдохнув на ней и трех четвертей оплаченного времени. Разницу за проживание, конечно же, им никто не вернул. А на звонки и электронные письма обманутых туристов сотрудники агентства не отвечают до сих пор.

Рейтинг гостеприимности

Над тем, как взять денег с российских туристов, ничего не дав им взамен, ломают головы проходимцы из многих стран. Изучая странички туристов в социальных сетях и профильные сайты, можно создать для отдыхающих россиян собственную "инструкцию по применению". К примеру, в Египте наш соотечественник с большой вероятностью будет обманут работниками туристической инфраструктуры: гидами, водителями такси и продавцами сувениров. В Индонезии и во Вьетнаме нечистоплотные коммерсанты могут вступить в сговор с полицией. Туристам, отдыхающим в Таиланде, следует опасаться подвоха со стороны инвесторов.

Тем временем, есть еще один показатель, который надо обязательно учитывать. Это – отношение местных жителей к нашим соотечественникам. Скажем, на Арабском Востоке на российских туристов зачастую смотрят, как на "ходячие кошельки". В некоторых странах Южной Азии отдыхающему чрезвычайно трудно отстоять свои права. Жители Западной Европы привыкли смотреть на россиян свысока. И только на власти Таиланда никто, по сути, не жалуется. Тем временем, уважение – это едва ли не главное, в чем испытывает потребность наш соотечественник.