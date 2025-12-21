Ефимов: на западе Москвы по реновации расселили более 130 домов

Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Западном административном округе со старта программы реновации полностью расселили 131 дом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации началось в Западном административном округе в 2018 году. С тех пор на западе столицы полностью расселили 131 дом, из них 20 – с начала года. В новые современные квартиры уже переехали более 21,2 тысячи человек",

– отметил Ефимов, добавив, что всего в ЗАО будет расселено 548 домов, в которые переедут более 100 тысяч москвичей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Можайском районе в новые квартиры переехали жители 31 дома, в районе Фили-Давыдково – 27. Еще 22 объекта расселили в районе Очаково-Матвеевское.

"В Можайском районе заключили договоры на комфортные квартиры и переехали в современные жилые комплексы более 4,3 тысячи москвичей из полностью расселенных домов. В районе Фили-Давыдково документы оформили более 4,5 тысячи жителей таких зданий, а в Очаково-Матвеевском – свыше 4,9 тысячи горожан", – рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. 

Все расселенные дома после того, как их жильцы переезжают в новые квартиры, демонтируют. На их месте строят новое жилье. Новостройки, в которые переезжают москвичи, возводятся из современных отечественных материалов. Срок эксплуатации зданий, возведенных по программе реновации, достигает 100 лет и более. Новостройки по возможности возводятся поблизости от расселяемых зданий, что позволяет жителям пользоваться привычной инфраструктурой даже после переезда.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

