Ефимов: строящаяся станция метро "Липовая роща" готова на 25%

Земляные работы завершены полностью

Станция "Липовая Роща" будущей Рублево-Архангельской линии метро строится активными темпами. Сейчас возводится монолит непосредственно станционного комплекса, в том числе конструкции платформы готовы на 40%, а в целом монолитные работы на объекте выполнены более чем на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Продолжается строительство станции "Липовая Роща" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Сейчас идет работа над монолитом станционного комплекса. Уже уложено почти девять тысяч кубометров железобетона, что составляет более четверти от планируемого объема в 30 тысяч кубометров. Так, в первую очередь строители приступили к возведению платформы – ее основные конструкции готовы уже на 40%. Также началось устройство монолита в оборотных тупиках и на будущем пункте технического обслуживания подвижного состава", – рассказал Ефимов.

Станция "Липовая Роща" выведет строящуюся Рублево-Архангельскую линию за МКАД: она будет расположена на внешней стороне кольцевой автомагистрали возле пересечения с Новорижским шоссе. Поскольку в этом месте предусмотрено разделение двухпутного тоннеля на однопутные, строители возводят здесь не только саму станцию, но и сопутствующие подобъекты.

К настоящему времени, по словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, все земляные работы на объекте выполнены. После того, как специалисты установят основные конструкции, можно будет приступать к черновой, а затем и чистовой отделке станции.

Строящаяся Рублево-Архангельская линия свяжет центр столицы с ближним Подмосковьем: радиус протяженностью 27,6 км пройдет от "Москвы-Сити" через жилые районы СЗАО в Красногорск. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство Рублево-Архангельской, а также Бирюлевской линий метро ведется ускоренными темпами.

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства надземного пешеходного перехода у станции метро "Корниловская" Троицкой линии. Теперь переходить через улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе стало спокойнее и безопаснее.