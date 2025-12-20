Ефимов: в Краснопахорском районе по проекту КРТ построят жилье и спортивные объекты

В Троицком административном округе по проекту комплексного развития территорий (КРТ) будут возведены жилые дома и спортивные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, уточнив, что соответствующий проект решения уже размещен на сайте mos.ru.

"Проработанный городом проект КРТ в Краснопахорском районе позволит сформировать у деревни Александрово новый жилой квартал малоэтажной застройки и качественную спортивную и инженерную инфраструктуру. На территории общей площадью около 13 гектаров планируется построить почти 34 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, предусмотрена реконструкция расположенных на одной из площадок спортивных объектов. На их месте появится современный конный клуб площадью 4,87 тысячи квадратных метров",

– подчеркнул Ефимов.

По словам заместителя мэра Москвы, по итогам будет создано свыше двух сотен рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 4,37 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 91,16 миллиона рублей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на одном участке будут построены индивидуальные жилые дома, а на втором планируется возведение инфраструктуры для развития конного спорта, физкультурно-оздоровительный центр и гаражный комплекс.

Программа КРТ реализуется в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина. В настоящее время на разных стадиях выполнения находятся 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Благодаря этому бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки земли превращаются в привлекательные пространства с востребованной инфраструктурой и важными для города объектами. В том числе на реорганизуемых участках возникают технопарки – производственные площадки с полным набором услуг для развития бизнеса. Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.