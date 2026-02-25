Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Транспортная система столицы постоянно совершенствуется. Москвичи это видят и ценят, поэтому все чаще используют в повседневных поездках не личные автомобили, а городской общественный транспорт. Соответствующую статистику привел в своем канале в мессенджере МАХ мэр Сергей Собянин.
По его данным, в 2010 году на столичных дорогах в среднем было около 3 млн машин в сутки, а в 2025 году – 2,79 млн, хотя количество зарегистрированных в регионе автомобилей за эти 15 лет выросло на 60%. В целом в прошлом году доля поездок на городском транспорте достигла отметки в 70%.
"Это результат постоянного развития транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров. В этом году мы продолжим работы на всех видах транспорта", – подчеркнул Собянин.
В планах на 2026 год:
Кроме того, в планах столичных властей – увеличить долю "умных" светофоров до 80%, а также запустить первый в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта: площадкой для эксперимента выбран участок в районе Тушино.
За февраль это уже второй самолет, вывезенный в Европу