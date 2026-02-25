Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Новые вагоны метро, беспилотные трамваи, дополнительные маршруты из столицы в область – пользоваться городским транспортом станет еще удобнее

Транспортная система столицы постоянно совершенствуется. Москвичи это видят и ценят, поэтому все чаще используют в повседневных поездках не личные автомобили, а городской общественный транспорт. Соответствующую статистику привел в своем канале в мессенджере МАХ мэр Сергей Собянин.

По его данным, в 2010 году на столичных дорогах в среднем было около 3 млн машин в сутки, а в 2025 году – 2,79 млн, хотя количество зарегистрированных в регионе автомобилей за эти 15 лет выросло на 60%. В целом в прошлом году доля поездок на городском транспорте достигла отметки в 70%.

"Это результат постоянного развития транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров. В этом году мы продолжим работы на всех видах транспорта", – подчеркнул Собянин.

В планах на 2026 год:

запуск движения по первому участку Рублево-Архангельской линии метро, в который войдут пять станций, в том числе три новые – "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева";

обновление подвижного состава метрополитена – в рейс выйдут 312 вагонов "Москва-2026", а также подвижного состава на Ярославском направлении МЖД;

обновление сети городских вокзалов – продолжится ремонт Ленинградского вокзала, Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая, Царицыно;

увеличение числа беспилотных трамваев – сейчас их четыре, а к концу года ожидается 15; оставшийся трамвайный парк будет полностью обновлен – на всех маршрутах будет курсировать "Львенок-Москва";

развитие трамвайных диаметров – появится маршрут Т2 от МЦД Новогиреево до метро "Чертановская".

запуск более 50 автобусных маршрутов между Москвой и Московской областью;

увеличение доли экологичного транспорта на маршрутах Мосгортранса до 45% за счет замены автобусов на электробусы: в 2026 году будет закуплено более 400 электробусов, таким образом их общее количество в Москве превысит 3,3 тыс.;

открытие четвертого регулярного водного маршрута по Москве-реке – "Лужники – Киевский".

Кроме того, в планах столичных властей – увеличить долю "умных" светофоров до 80%, а также запустить первый в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта: площадкой для эксперимента выбран участок в районе Тушино.