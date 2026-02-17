В Москве появится кластер по производству аккумуляторных батарей - Собянин

К 2030 году здесь планируется выпускать почти 70% необходимых России аккумуляторов

В Москве будет создан уникальный кластер по производству систем накопления электроэнергии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кластер появится на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Краснопахорском районе ТиНАО. В настоящее время там идет строительство двух заводов, производство которых к 2030 году покроет до 70% потребности отечественного рынка в аккумуляторных батареях. Таким образом, их запуск является важным элементом обеспечения технологического суверенитета России.

"После выхода на проектную мощность эти два завода смогут выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год. На предприятиях создадут больше 2,1 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. Он посетил стройплощадку вместе с главой МЧС РФ Александром Куренковым и гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Собянин отметил, что сейчас примерно треть стоимости электротранспорта приходится на тяговый аккумулятор. Локализация его производства в Красной Пахре снизит себестоимость такого транспорта и, соответственно, увеличит экономическую привлекательность его использования. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на экологии.

Сами заводы, по словам мэра, также будут построены по самым современным технологиям и оснащены передовым оборудованием. Помимо производства, в составе кластера планируется открыть Центр передовых научных и технических разработок для выпуска самых современных батарей.