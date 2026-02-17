В 2026 году в Москве заменят все старые остановки для наземного транспорта

Современные остановочные павильоны собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе

В Москве продолжается реализация масштабной программы обновления остановок общественного транспорта. В этом году планируется заменить почти 1000 остановочных павильонов.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в последние годы современные остановки выпускает Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ). Новые конструкции из алюминия и нержавеющей стали обладают рядом преимуществ: стекла из прочного триплекса не разлетаются на осколки в случае повреждения, увеличенная крыша лучше защищает пассажиров от непогоды, лавочки выполнены из негорючего материала. Все комплектующие – отечественного производства.

"Локализация производства в столице позволила на 25% сократить расходы на обновление инфраструктуры",

– сообщил мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Замена устаревших остановок в Москве началась в 2015 году. Завершить этот процесс планируется в текущем году.