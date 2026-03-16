Собянин рассказал о результатах тестирования беспилотного поезда в метро

Собянин рассказал о результатах тестирования беспилотного поезда в метро
Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
За два месяца испытаний машинисту ни разу не пришлось вмешиваться в работу техники

Первый в России беспилотный поезд метро преодолел уже более 1000 километров в столичной подземке. В тестовом режиме, без пассажиров и под присмотром специалиста, состав курсирует по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Два месяца испытаний показали надежность беспилотного поезда – за все время машинисту ни разу не пришлось вмешиваться и корректировать действия автоматики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере МАХ мэр напомнил, что инновационный метропоезд создан на базе отечественной модели "Москва-2024". Программное обеспечение для поезда и инфраструктуры, система построения графиков движения разработаны и поддерживаются специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.

Беспилотный поезд умеет сам трогаться с места, плавно разгоняться и вовремя аккуратно тормозить. Сам открывает двери на станциях после полной остановки и сам закрывает двери перед началом движения. Система видит помехи на пути и соответствующе на них реагирует, а также отслеживает соблюдение расписания.

Планируется, что в текущем году испытания беспилотника в метро продолжатся. Через некоторое время состав начнет курсировать по БКЛ в графике с обычными поездами – сначала также без людей в вагонах.  

"В 2027-м планируем начать первые поездки с пассажирами, а к 2030-му – запустить первую линию беспилотного метро",

– сообщил Собянин.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
