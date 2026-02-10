Собянин утвердил план по строительству жилья и социальных объектов в 2026 году

Собянин утвердил план по строительству жилья и социальных объектов в 2026 году
Фото: АГН Москва/ Воронин Денис
Рекорд прошлого года – 27 новых школ

В Москве назвали ключевые объекты, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в 2026 году. Среди приоритетов – жилье для участников программы реновации, социальные учреждения и обновленная городская инфраструктура.

Как отметил мэр Сергей Собянин, в прошлом году Градостроительный комплекс показал хорошие результаты работы. Общий объем введенной в эксплуатацию недвижимости составил 10% от всего нового фонда, построенного в Москве за последние 15 лет. В рамках программы реновации сдали около 2,3 млн кв. м жилья, а средний срок возведения жилых комплексов сократился до 6,5 месяца. Рекорд 2025 года – 27 новых школ, всего же было сдано 240 объектов капитального строительства за счет городского бюджета.

На 2026 год планы еще масштабнее. Для участников программы реновации планируется построить 2,5 млн кв. м жилья – это превысит прошлогодние показатели. Кроме того, в планах возведение свыше 100 социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов и спортивных комплексов.

Одним из ключевых проектов в сфере здравоохранения станет новый комплекс Московской городской онкологической больницы №62 в Сколкове. Учреждение расширит возможности столицы по оказанию москвичам специализированной медпомощи.

Значимые изменения ждут и спортивную инфраструктуру города. В частности, откроется обновленный стадион "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова – арена станет соответствовать современным стандартам, а зрителям и атлетам будет комфортнее. Также в 2026 году завершат комплексную реконструкцию Центрального Московского ипподрома на Беговой улице.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
