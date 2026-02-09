Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год
Фото: Канал С.Собянина в MAX

Москва справилась с трудностями и смогла сохранить положительную динамику в большинстве отраслей экономики и социального развития. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в понедельник, 9 февраля.

Собянин доложил главе государства об основных итогах прошлого года. Так, по предварительным подсчетам, рост ВРП столицы за 2025 год составил 2,3%. При этом московская промышленность стала еще более высокотехнологичной и независимой от импорта.

"Сегодня в городе уже больше 13 млн кв. м качественных площадей. К 2032 году планируем их практически удвоить. В итоге доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий должна вырасти с нынешних 38% до более 50%",

– сообщил Собянин. Он отметил, что такой динамики удалось добиться во многом благодаря созданию современной инфраструктуры для размещения производств и мерам поддержки бизнеса. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, в том числе проводится модернизация системы среднего профессионального образования. В планах на ближайшее время: построить еще семь инновационных колледжей, которые по оснащению и образовательным возможностям не будут уступать лучшим университетским кампусам в России.

В социальной сфере особый упор сделан на сферу здравоохранения. Так, к настоящему моменту модернизировано уже больше половины городской медицинской инфраструктуры. Реконструированы все поликлиники, до 2030 года будут обновлены все стационары. Популяризируется здоровой образ жизни, возводятся и ремонтируются спортивные объекты, проводятся массовые спортивные мероприятия. Все это в комплексе помогло добиться хороших результатов – средняя продолжительность жизни москвичей уже превысила показатель 80 лет, и работа в этом направлении будет продолжена.

Улучшению качества городской инфраструктуры тоже отдается много сил. В рамках программы реновации в 2025 году было введено 2,3 млн кв. м жилья. Строятся новые станции и целые линии метро, новые автомобильные дороги. Город становится привлекательнее для туристов – в прошлом году столицу посетили рекордные 26,5 миллиона гостей.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

