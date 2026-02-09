Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

Инвестиции в основной капитал столицы являются основой для будущего развития

Построение эффективной и конкурентной экономики России является одной из главных национальных целей, и Москва вносит весомый вклад в ее достижение. На это указал мэр Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 9 февраля.

Собянин подчеркнул, что несмотря на все сложности, Москва смогла сохранить положительную динамику по большинству отраслей экономики, не свернула ни одну национальную или соцпрограмму и выполнила практически все задачи, которые брала на себя.

"По предварительным оценкам, рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы за 2025 год составит 2,3%. В целом начиная с 2020 года ВРП столицы увеличился на 28,4% – в основном за счет притока инвестиций. За пять лет их объем вырос в 1,6 раза",

– привел данные Сергей Собянин. Он подчеркнул, что таких показателей удалось добиться благодаря усилиям по развитию инфраструктуры. Кроме того, Москва выработала комплекс мер по поддержке высокотехнологичных производств и промышленности, что, в свою очередь, позволило достичь хороших показателей в вопросе обеспечения технологической независимости экономики.