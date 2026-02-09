Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики
Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
Инвестиции в основной капитал столицы являются основой для будущего развития

Построение эффективной и конкурентной экономики России является одной из главных национальных целей, и Москва вносит весомый вклад в ее достижение. На это указал мэр Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 9 февраля.

Собянин подчеркнул, что несмотря на все сложности, Москва смогла сохранить положительную динамику по большинству отраслей экономики, не свернула ни одну национальную или соцпрограмму и выполнила практически все задачи, которые брала на себя.

"По предварительным оценкам, рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы за 2025 год составит 2,3%. В целом начиная с 2020 года ВРП столицы увеличился на 28,4% – в основном за счет притока инвестиций. За пять лет их объем вырос в 1,6 раза",

– привел данные Сергей Собянин. Он подчеркнул, что таких показателей удалось добиться благодаря усилиям по развитию инфраструктуры. Кроме того, Москва выработала комплекс мер по поддержке высокотехнологичных производств и промышленности, что, в свою очередь, позволило достичь хороших показателей в вопросе обеспечения технологической независимости экономики.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский закатил публичную истерику после российских ударов

Комик-политик выступил с разгромной тирадой

В США сделали срочное заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Общение проходило в трехстороннем формате

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей