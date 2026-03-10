Инженерные классы открыты в 207 школах Москвы - Собянин

Инженерные классы открыты в 207 школах Москвы - Собянин
Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
Более 12 тысяч старшеклассников углубленно изучают технические дисциплины и успешно поступают в ведущие вузы

В Москве активно развивается сеть инженерных классов: если в 2015 году они работали в 91 школе, то сейчас открыты уже в 207 общеобразовательных учебных учреждениях. Сегодня в них обучаются свыше 12 тысяч старшеклассников – почти втрое больше, чем восемь лет назад. Такая динамика связана с реализацией нацпроекта "Кадры" и стремлением обеспечить раннюю профориентацию школьников.

Ученики инженерных классов могут выбрать одно из четырех направлений: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое или авиастроительное. В рамках обучения ребята углубленно осваивают математику, физику и информатику, знакомятся с технологиями современного производства. Школьники учатся работать с 3D‑принтерами, лазерными резчиками и станками с числовым программным управлением, изучают основы робототехники и технической механики.

Важный элемент программы – практика. Инженерные классы сотрудничают более чем с 90 высокотехнологичными предприятиями в сферах медицины, автомобилестроения, машиностроения, химии, пищевой и легкой промышленности. За время учебы столичные школьники посещают как минимум пять разных производств, чтобы увидеть процессы изнутри и понять специфику работы.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, параллельно с обучением в школе ребята получают первую профессию в одном из 23 колледжей‑партнеров. Чаще всего ученики выбирают специальность чертежника‑конструктора, а учащиеся авиастроительного направления осваивают профессию оператора БПЛА.

Еще одна возможность для старшеклассников – проектно‑исследовательская работа на площадках 32 столичных вузов и трех научных организаций. Под руководством наставников они разрабатывают решения в разных областях: от моделей транспорта до идей в сфере современной энергетики. Свои достижения школьники представляют на научно‑практической конференции "Инженеры будущего". В прошлом учебном году в мероприятии участвовали около пяти тысяч учеников инженерных классов: победители и призеры получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Эффективность программы подтверждает тот факт, что более 90% выпускников инженерных классов поступают в ведущие технические университеты страны, включая МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и МИФИ. Таким образом, ученики не только получают углубленные знания и практический опыт, но и успевают осознанно выбрать будущую профессию еще в школе.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Трамп в панике: Вашингтону объявили дурные новости

Белый дом затеял авантюру, которая дорого может ему обойтись

"Большая беда": на Западе запаниковали после срочного звонка Трампа Путину

Происходящее на международной арене у многих вызывает ужас

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей