Инженерные классы открыты в 207 школах Москвы - Собянин

Более 12 тысяч старшеклассников углубленно изучают технические дисциплины и успешно поступают в ведущие вузы

В Москве активно развивается сеть инженерных классов: если в 2015 году они работали в 91 школе, то сейчас открыты уже в 207 общеобразовательных учебных учреждениях. Сегодня в них обучаются свыше 12 тысяч старшеклассников – почти втрое больше, чем восемь лет назад. Такая динамика связана с реализацией нацпроекта "Кадры" и стремлением обеспечить раннюю профориентацию школьников.

Ученики инженерных классов могут выбрать одно из четырех направлений: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое или авиастроительное. В рамках обучения ребята углубленно осваивают математику, физику и информатику, знакомятся с технологиями современного производства. Школьники учатся работать с 3D‑принтерами, лазерными резчиками и станками с числовым программным управлением, изучают основы робототехники и технической механики.

Важный элемент программы – практика. Инженерные классы сотрудничают более чем с 90 высокотехнологичными предприятиями в сферах медицины, автомобилестроения, машиностроения, химии, пищевой и легкой промышленности. За время учебы столичные школьники посещают как минимум пять разных производств, чтобы увидеть процессы изнутри и понять специфику работы.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, параллельно с обучением в школе ребята получают первую профессию в одном из 23 колледжей‑партнеров. Чаще всего ученики выбирают специальность чертежника‑конструктора, а учащиеся авиастроительного направления осваивают профессию оператора БПЛА.

Еще одна возможность для старшеклассников – проектно‑исследовательская работа на площадках 32 столичных вузов и трех научных организаций. Под руководством наставников они разрабатывают решения в разных областях: от моделей транспорта до идей в сфере современной энергетики. Свои достижения школьники представляют на научно‑практической конференции "Инженеры будущего". В прошлом учебном году в мероприятии участвовали около пяти тысяч учеников инженерных классов: победители и призеры получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Эффективность программы подтверждает тот факт, что более 90% выпускников инженерных классов поступают в ведущие технические университеты страны, включая МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и МИФИ. Таким образом, ученики не только получают углубленные знания и практический опыт, но и успевают осознанно выбрать будущую профессию еще в школе.