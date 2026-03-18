Как выбрать колледж в Москве и начать карьеру еще до получения диплома

Столичные девятиклассники могут выбрать разные профессии: от рабочих специальностей до креативных направлений

Второе полугодие – важный этап в жизни учеников 9 классов: впереди ОГЭ, а вместе с этим – выбор дальнейшего пути. Сегодня все больше школьников обращают внимание на колледжи, где можно освоить востребованную специальность и начать карьеру раньше сверстников. Дни открытых дверей в учреждениях среднего профессионального образования помогают абитуриентам разобраться в многообразии программ и понять, какие направления особенно востребованны.

В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) делают ставку на раннее погружение в профессию: уже на первом курсе студенты получают практические навыки. Среди популярных специальностей — "Оператор‑наладчик металлообрабатывающих станков", "Электромонтаж", "Слесарь‑сборщик авиационной техники" и другие. Высокий интерес к рабочим профессиям подтверждает статистика: на "Металлообработку" в прошлом году претендовали около тысячи абитуриентов. Образовательные программы регулярно обновляют с учетом запросов работодателей – это повышает шансы выпускников найти работу.

На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" работает центр практической подготовки для машиностроения. В распоряжении студентов – станки с ЧПУ, оборудование для лазерной резки и лаборатория компьютерного моделирования. Ежегодно здесь осваивают современные технологии полторы тысячи учащихся. Колледж сотрудничает более чем с 350 предприятиями, в том числе с госкорпорациями, и реализует программы целевой подготовки для авиастроения.

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева готовит специалистов для транспорта и промышленности: токарей, сварщиков, автомехаников, логистов и операторов станков с ЧПУ. В прошлом году конкурс на отдельные специальности составлял семь человек на место. За последний год колледж расширил материально‑техническую базу: появились новые лаборатории и мастерские, где воссозданы реальные производственные процессы. Выпускники получают две квалификации, например слесаря по ремонту автомобилей и мастера по приемке транспортных средств, а 98% учащихся успешно трудоустраиваются.

Технологический колледж № 21 ориентируется на креативные индустрии: здесь учат графическому дизайну, рекламе и социально‑культурной деятельности. В 2025 году на бюджетные места поступили сотни абитуриентов, в том числе 174 человека на специальность "Графический дизайнер". Студенты формируют портфолио из реальных кейсов, сотрудничают с компаниями на практике и нередко получают предложения о работе еще во время учебы. Например, студентка третьего курса Виктория Чернова разработала для столичного метро концепцию мерча и серию персонажей – проект привел ее сначала на стажировку, а затем и в штат организации.

