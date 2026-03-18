Как выбрать колледж в Москве и начать карьеру еще до получения диплома

Как выбрать колледж в Москве и начать карьеру еще до получения диплома
Фото: mos.ru
Столичные девятиклассники могут выбрать разные профессии: от рабочих специальностей до креативных направлений

Второе полугодие – важный этап в жизни учеников 9 классов: впереди ОГЭ, а вместе с этим – выбор дальнейшего пути. Сегодня все больше школьников обращают внимание на колледжи, где можно освоить востребованную специальность и начать карьеру раньше сверстников. Дни открытых дверей в учреждениях среднего профессионального образования помогают абитуриентам разобраться в многообразии программ и понять, какие направления особенно востребованны.

В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) делают ставку на раннее погружение в профессию: уже на первом курсе студенты получают практические навыки. Среди популярных специальностей — "Оператор‑наладчик металлообрабатывающих станков", "Электромонтаж", "Слесарь‑сборщик авиационной техники" и другие. Высокий интерес к рабочим профессиям подтверждает статистика: на "Металлообработку" в прошлом году претендовали около тысячи абитуриентов. Образовательные программы регулярно обновляют с учетом запросов работодателей – это повышает шансы выпускников найти работу.

На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" работает центр практической подготовки для машиностроения. В распоряжении студентов – станки с ЧПУ, оборудование для лазерной резки и лаборатория компьютерного моделирования. Ежегодно здесь осваивают современные технологии полторы тысячи учащихся. Колледж сотрудничает более чем с 350 предприятиями, в том числе с госкорпорациями, и реализует программы целевой подготовки для авиастроения.

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева готовит специалистов для транспорта и промышленности: токарей, сварщиков, автомехаников, логистов и операторов станков с ЧПУ. В прошлом году конкурс на отдельные специальности составлял семь человек на место. За последний год колледж расширил материально‑техническую базу: появились новые лаборатории и мастерские, где воссозданы реальные производственные процессы. Выпускники получают две квалификации, например слесаря по ремонту автомобилей и мастера по приемке транспортных средств, а 98% учащихся успешно трудоустраиваются.

Технологический колледж № 21 ориентируется на креативные индустрии: здесь учат графическому дизайну, рекламе и социально‑культурной деятельности. В 2025 году на бюджетные места поступили сотни абитуриентов, в том числе 174 человека на специальность "Графический дизайнер". Студенты формируют портфолио из реальных кейсов, сотрудничают с компаниями на практике и нередко получают предложения о работе еще во время учебы. Например, студентка третьего курса Виктория Чернова разработала для столичного метро концепцию мерча и серию персонажей – проект привел ее сначала на стажировку, а затем и в штат организации.

Узнать о днях открытых дверей, специальностях и условиях поступления можно на портале "Школа. Москва", в телеграм‑канале "Колледжи Москвы" и в одноименном сообществе во "ВКонтакте". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Худшая новость для диктатора": чем для Зеленского обернутся слова про Иран

У Тегерана есть свои спецслужбы, которые легко "бьют" по ответственным лицам

"Растет число таких лиц": польский генерал испугался пророссийских настроений

Местные власти в тихой панике: свои же все больше смотрят в сторону Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей