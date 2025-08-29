20 талантливых москвичей получат гранты мэра Москвы на обучение в творческих вузах

Прием заявок завершен

Грант, который покроет 100% стоимости обучения в ведущих творческих вузах России, получат 20 студентов, успешно окончивших московские школы и колледжи искусств.

Как рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, новый проект мэра Москвы направлен на поддержку юных дарований в творческой сфере. Прием заявок был организован на сайте mos.ru.

"Определены первые 20 обладателей грантов Мэра Москвы. Ими стали наиболее достойные претенденты, которые прошли строгий отбор наших экспертов. Всего мы получили порядка 80 заявок",

– сообщил Алексей Фурсин.

Так, пять грантов выделено для оплаты обучения в рамках музыкального направления; по архитектурному направлению, включая графику и дизайн, выделено 10 грантов. На обучение по направлению живописи и скульптуры будет выдано три гранта, по направление "Кино" – два гранта. Для продолжения образования ребята могут выбрать вузы, перечень которых утвержден Департаментом культуры города Москвы. В списке – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, НИУ "ВШЭ", ГИТИС и др.

О том, в каких условиях дети в столице сегодня учатся музыке, "Утро" рассказывало ранее.