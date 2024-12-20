Глава Депкульта Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы

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Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин поделился подробностями планов по набору учеников в детские школы искусств на следующий учебный год.
Он напомнил, что традиционно набор стартует в апреле, когда формируется окончательный план. Этот процесс основан на данных, предоставленных самими школами, включая количество выпускников, свободные места по различным направлениям и другие параметры.
Фурсин отметил, что сейчас трудно назвать точные цифры набора, так как окончательные предложения от школ еще не поступили. Однако он заверил, что финансирование предпрофессиональных программ остается неизменным, и количество мест в этих программах не сократится по сравнению с текущим годом.
Для ускорения процесса Фурсин планирует направить запросы в школы уже на следующей неделе. Это позволит к концу февраля иметь предварительное представление о возможностях и готовности школ к набору учеников.
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