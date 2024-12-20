Глава Депкульта Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы

Творческому развитию детей уделяется особое внимание

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин поделился подробностями планов по набору учеников в детские школы искусств на следующий учебный год.

Он напомнил, что традиционно набор стартует в апреле, когда формируется окончательный план. Этот процесс основан на данных, предоставленных самими школами, включая количество выпускников, свободные места по различным направлениям и другие параметры.

Фурсин отметил, что сейчас трудно назвать точные цифры набора, так как окончательные предложения от школ еще не поступили. Однако он заверил, что финансирование предпрофессиональных программ остается неизменным, и количество мест в этих программах не сократится по сравнению с текущим годом.

Для ускорения процесса Фурсин планирует направить запросы в школы уже на следующей неделе. Это позволит к концу февраля иметь предварительное представление о возможностях и готовности школ к набору учеников.