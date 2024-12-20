Глава Депкульта Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы

Глава Депкульта Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы
Фото: www.unsplash.com
Творческому развитию детей уделяется особое внимание

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин поделился подробностями планов по набору учеников в детские школы искусств на следующий учебный год.

Он напомнил, что традиционно набор стартует в апреле, когда формируется окончательный план. Этот процесс основан на данных, предоставленных самими школами, включая количество выпускников, свободные места по различным направлениям и другие параметры.

Фурсин отметил, что сейчас трудно назвать точные цифры набора, так как окончательные предложения от школ еще не поступили. Однако он заверил, что финансирование предпрофессиональных программ остается неизменным, и количество мест в этих программах не сократится по сравнению с текущим годом.

Для ускорения процесса Фурсин планирует направить запросы в школы уже на следующей неделе. Это позволит к концу февраля иметь предварительное представление о возможностях и готовности школ к набору учеников.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Рассекречен хитроумный план Киева на первый квартал 2025 года

Украина настойчиво продолжает усугублять конфликт

Гибель генерала Кириллова привела к неожиданному эффекту для Украины

Спецслужбы своей выходкой лишь навредили собственной стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей