Собянин рассказал, каким будет новый корпус НИИ Склифосовского

Объект сдадут в 2028 году

В Москве начались работы по устройству фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ, земляные и монолитные работы будут выполняться одновременно. Это позволит сократить сроки реализации проекта, особенно в условиях плотной городской застройки и близости к историческим зданиям.

Впервые при возведении медицинского учреждения в Москве применяется технология "стена в грунте" – метод, при котором формируется монолитная подземная стена разработки открытого котлована. Такой подход уже зарекомендовал себя при строительстве метрополитена, где важно минимизировать вибрации и сохранить стабильность грунта. Данный метод наиболее эффективен в местах с высоким уровнем подземных вод и плотной инфраструктурой, как на Сухаревке. Технология "стена в грунте" снижает риски для соседних зданий и позволяет вести работы с высокой точностью.

На стройплощадке также внедрены передовые инженерные решения. В частности, здесь впервые в городском строительстве установлен дистанционно управляемый башенный кран. Это повышает безопасность на объекте, особенно в условиях ограниченного пространства, и позволяет оператору управлять техникой из помещения, работая с комфортом и не подвергаясь внешним погодным воздействиям.

Новый комплекс НИИ займет более 150 тысяч квадратных метров и будет включать пять взаимосвязанных блоков. Два из них — лечебно-диагностические корпуса – станут архитектурными доминантами и будут гармонично сочетаться с сохранившимся историческим зданием XIX века. Проект предусматривает не только расширение клинических мощностей, но и создание современной инфраструктуры для диагностики, лечения и научной деятельности. В составе комплекса появится Центр радиохирургии, оснащенный гамма-ножом и киберножом – передовым оборудованием для малоинвазивного лечения опухолей головного мозга и других сложных заболеваний.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Здесь запланированы зоны отдыха, пешеходные маршруты и озеленение, что сделает пространство комфортным как для пациентов, так и для сотрудников института. Условия внутри зданий будут соответствовать современным требованиям – с акцентом на функциональность, доступность и безопасность.

Новый корпус Склифа призван не только увеличить пропускную способность института, но и укрепить его позиции как одного из ведущих центров экстренной медицинской помощи в стране. Строительство планируется завершить в 2028 году. После ввода в эксплуатацию учреждение сможет принимать больше пациентов, внедрять инновационные методы лечения и продолжать научные разработки на передовом уровне.