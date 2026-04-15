Собянин рассказал, каким будет новый корпус НИИ Склифосовского

Фото: АГН Москва/ В.Новиков
Объект сдадут в 2028 году

В Москве начались работы по устройству фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ, земляные и монолитные работы будут выполняться одновременно. Это позволит сократить сроки реализации проекта, особенно в условиях плотной городской застройки и близости к историческим зданиям.

Впервые при возведении медицинского учреждения в Москве применяется технология "стена в грунте" – метод, при котором формируется монолитная подземная стена разработки открытого котлована. Такой подход уже зарекомендовал себя при строительстве метрополитена, где важно минимизировать вибрации и сохранить стабильность грунта. Данный метод наиболее эффективен в местах с высоким уровнем подземных вод и плотной инфраструктурой, как на Сухаревке. Технология "стена в грунте" снижает риски для соседних зданий и позволяет вести работы с высокой точностью.

На стройплощадке также внедрены передовые инженерные решения. В частности, здесь впервые в городском строительстве установлен дистанционно управляемый башенный кран. Это повышает безопасность на объекте, особенно в условиях ограниченного пространства, и позволяет оператору управлять техникой из помещения, работая с комфортом и не подвергаясь внешним погодным воздействиям.

Новый комплекс НИИ займет более 150 тысяч квадратных метров и будет включать пять взаимосвязанных блоков. Два из них — лечебно-диагностические корпуса – станут архитектурными доминантами и будут гармонично сочетаться с сохранившимся историческим зданием XIX века. Проект предусматривает не только расширение клинических мощностей, но и создание современной инфраструктуры для диагностики, лечения и научной деятельности. В составе комплекса появится Центр радиохирургии, оснащенный гамма-ножом и киберножом – передовым оборудованием для малоинвазивного лечения опухолей головного мозга и других сложных заболеваний.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Здесь запланированы зоны отдыха, пешеходные маршруты и озеленение, что сделает пространство комфортным как для пациентов, так и для сотрудников института. Условия внутри зданий будут соответствовать современным требованиям – с акцентом на функциональность, доступность и безопасность.

Новый корпус Склифа призван не только увеличить пропускную способность института, но и укрепить его позиции как одного из ведущих центров экстренной медицинской помощи в стране. Строительство планируется завершить в 2028 году. После ввода в эксплуатацию учреждение сможет принимать больше пациентов, внедрять инновационные методы лечения и продолжать научные разработки на передовом уровне.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина
По теме

Слова Мадьяра о России вызвали истерику на Украине

Киевские власти зря рассчитывали, что лояльность Будапешта повысится

"Полностью уничтожит Вильнюс": в Литве смоделировали сценарий войны с Россией

Москве не понадобится даже вводить войска

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей