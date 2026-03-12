TNI: два российских самолета подняли в воздух целую армаду НАТО у Аляски

Пентагон ударился в панику из-за появления российских самолетов близ Аляски
Ту-95 на авиашоу. Фото: Роман Дергунов/commons.wikimedia.org
Чтобы перехватить "Медведей", США пришлось вызывать подкрепление из Канады

Военный обозреватель Ставрос Атламазоглу проанализировал недавний инцидент у берегов Аляски, где американские и канадские истребители поднялись на перехват двух российских самолетов-разведчиков Ту-142, пишет The National Interest. Реакцию Пентагона журналист назвал несоразмерной.

По данным автора, против двух российских машин NORAD задействовал целую армаду: истребители F-35A и F-22, самолеты-заправщики KC-135, борт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также канадские CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris. Всего около дюжины самолетов.

При этом в NORAD официально признали, что российские самолеты не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном. Такие полеты происходят регулярно и не считаются угрозой.

По мнению Атламазоглу, это чистой воды политический сигнал Кремлю. Несмотря на то, что США погрязли в крупном конфликте с Ираном, Вашингтон решил показать: Америка по-прежнему способна применить силу в любой точке мира и держать оборону.

Однако, учитывая расклад сил (два разведчика против дюжины перехватчиков), этот сигнал выглядит скорее как испуг и попытка самоутверждения, а не как демонстрация реальной мощи.

Автор также отмечает, что это уже второй подобный случай в этом году, но подчеркивает: в нынешней ситуации Кремль, вероятно, не заинтересован в эскалации напряженности, особенно с учетом выгодной для России позиции Трампа по украинскому вопросу.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
