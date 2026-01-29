Гузеева рассказала о своем способе борьбы со стрессом

Гузеева рассказала о своем способе борьбы со стрессом
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
У знаменитости есть, кому залечивать "душевные раны"

Известная актриса и шоувумен Лариса Гузеева рассказала фанатам, что переживать напряженные периоды ей помогает домашний питомец. Собака по кличке Жужу стала для нее настоящим эмоциональным якорем, источником спокойствия и положительных эмоций в сложные моменты.

Прошедший год оказался для звезды непростым. Причиной стала бурная реакция общественности на ее участие в рекламе вилл на Бали, которые продвигал предприниматель Сергей Домогацкий. Его впоследствии обвинили в мошенничестве, из-за которого пострадали десятки клиентов, так и не получивших обещанную недвижимость. Артистка сама также оказалась в числе пострадавших, однако это не остановило волну критики в ее адрес. Негативные комментарии в соцсетях продолжают появляться до сих пор.

В этих сложных условиях общение с любимой собакой помогает ей восстанавливать внутреннее равновесие, отвлекаться от давления извне и сохранять эмоциональную устойчивость.

