СМИ: Гузеева тайно оформила развод с ресторатором Бухаровым еще в 2019 году

Гузеева тайно развелась с ресторатором Игорем Бухаровым
Фото: соцсети
Об этом поведали в окружении артистки

Приятельница звездной телеведущей Ларисы Гузеевой сообщила, что та якобы развелась с ресторатором и предпринимателем Игорем Бухаровым еще в 2019 году. Свое решение артистка не афишировала, передает "КП".

Ни сама Лариса, ни Игорь не комментировали эту информацию.

Бухарова Лариса встретила в 18-летнем возрасте. Будущий супруг был младшее нее на год. Ресторатор вспоминал, что ему всегда нравилась Гузеева, но она была закрыта вечным панцирем из армии поклонников, среди которых были состоятельные и взрослые люди, передает женский журнал "Клео.ру".

Позднее они не пересекались – вплоть до 1990-х годов, пока не встретились вновь. Бухаров приобрел известность как успешный ресторатор, а вот у будущей телеведущей не все складывались. Игорь начал проявлять внимание и заботу, и в 1999 году пара поженилась.

Ранее ведущую "Давай поженимся" публично отругал актер Александр Панкратов-Черный, попросив воздержаться от ненормативной лексики. Позднее сама актриса выложила тот забавный видеоролик.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
