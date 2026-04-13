Mash: Дудь* содержит в России брата, который скрывает с ним родственную связь

Дудь* тайно содержит в России брата, который скрывает с ним родственную связь
Юрий Дудь* (признан иноагентом). Кадр: YouTube
Интервьюер ежемесячно переводит ему сумму

Блогер-иноагент Юрий Дудь*, уехавший из России, стабильно оказывает финансовую поддержку своему старшему брату Игорю. По данным Shot, 39-летний интервьюер каждый месяц переводит ему по 70 тысяч рублей на жизнь.

Чтобы лишний раз не светить иноагентское имя, платежи часто проходят от имени супруги Ольги. Но иногда Дудь* делает переводы и от себя. Всего с начала СВО блогер перевел брату уже около 3 миллионов рублей.

Игорь Дудь тоже покидал Россию – осенью 2022 года он уехал в Армению после начала мобилизации. Однако позже вернулся обратно в Москву. До отъезда Дудь-старший 16 лет проработал на госслужбе – советником управления с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц.

Должность он потерял после отъезда, а обратно трудоустроиться не смог. Сейчас у него проблемы с карьерой – вероятно, в том числе из-за фамилии. Игорь тщательно скрывает связь с братом: закрыл соцсети и убрал любые упоминания о родстве с блогером.

У самого Юрия Дудя* в России тоже не все гладко с имуществом. В начале апреля судебные приставы арестовали его квартиру в Южном Бутово стоимостью 26 миллионов рублей – из-за неуплаченных штрафов на 68 тысяч. Блогер также переписал свой дом в Новой Москве (около 75 миллионов) на супругу, чтобы спасти его от ареста. В ноябре 2025 года Дудя* заочно приговорили к году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Shot ✓ Надежный источник
