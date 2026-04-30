Мирошник рассказал, почему Дроздов не появляется на людях: "Стесняется палочки"

Ведущий не хочет, чтобы его фотографировали в таком виде

Николай Дроздов, которого поколения зрителей помнят голосом за кадром "В мире животных", почти перестал появляться на светских раутах. Выяснилось, что исчезновение ученого не связано с тяжелым недугом. Художник Константин Мирошник, приятель телеведущего, приоткрыл завесу тайны в беседе с корреспондентами.

По словам живописца, недавно в столице открылась его персональная выставка. Дроздова очень ждали, но гость так и не доехал до вернисажа. Оказалось, всему виной стеснительность.

"Николай Николаевич сейчас ходит или с палочкой, опирается на нее, или чаще с двумя палочками для скандинавской ходьбы. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой!" – цитирует Мирошника "КП".

Приятель заверил, что у пожилого знаменитости все под контролем. Он следит за экспозицией удаленно, а фото работ ему пересылают на гаджеты. Сам профессор ждет устойчивого тепла без гололеда, чтобы снова взять в руки палки для активной ходьбы.

Дома у пенсионера сейчас жесткий график: чтение, лекции и даже возвращение к испанскому языку, чтобы держать мозг в тонусе. В прошлом году мужчина перенес операцию на колене, теперь осваивает велотренажер. За его режимом строго следит благоверная Татьяна Петровна, которая возит супруга по клиникам. "В моем возрасте надо лечиться, лечиться и еще раз лечиться", – философски замечает сам Дроздов.