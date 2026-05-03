Ревва назвал высадку американцев на Луну "аферой века"

Шоумен Александр Ревва не верит, что США покоряли спутник Земли. На дискуссии от VK "Разрушители мифов", приуроченной ко Дню космонавтики, он назвал лунную программу американцев хорошо спланированной и дорогостоящей аферой.

"Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века", – заявил артист.

При этом к заявлениям певицы Кати Лель, которая неоднократно рассказывала о контактах с внеземными цивилизациями, Ревва относится с доверием. Как и к историям бывшего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

На вопрос, о чем бы он попросил инопланетян при встрече, шоумен ответил: "Чтобы люди на Земле были счастливы".