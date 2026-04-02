Дудю* напомнили об ответственности после интервью с террористом

Журналист перешел границы дозволенного

Известный интервьюер и звезда социальных сетей Юрий Дудь* может столкнуться с серьезной ответственностью после выхода ролика с главарем "Русского добровольческого корпуса"** Денисом Капустиным***. С таким заявлением выступил депутат Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что в стремлении к популярности блогеры часто переходят границы допустимого, не задумываясь о последствиях и о том, чьи интересы они в итоге продвигают.

Государственный деятель подчеркнул, что в данном случае речь идет о создании информационной поддержки человеку, который является террористом. Депутат отметил, что действия интервьюера могут подпадать под соответствующие нормы законодательства, поскольку подобный контент выглядит как оправдание экстремизма и должен получить правовую оценку.

Согласно информации ФСБ, Капустин*** принимал участие в боевых действиях на стороне всушников. Также известно, что летом 2022 года он организовал попытку подрыва объектов топливного комплекса под Волгоградом, а в 2023 году – нападение на территорию Брянской области и попытку покушения на основателя канала "Царьград" Константина Малофеева. В России он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

К слову, ранее интервьюер рассказал о глубокой ненависти к Максиму Галкину*.

*признаны иноагентами в РФ

**организация признана террористической и запрещена в РФ

***внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
