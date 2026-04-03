ФССП арестовала квартиру Дудя* в Москве за 26 млн рублей

Журналист-иноагент ранее проигнорировал штрафы

Приставы наложили запрет на сделки с 80-метровой квартирой блогера Юрия Дудя* в Южном Бутово. Ее стоимость оценивают примерно в 26 миллионов рублей. Исполнительное производство в отношении уехавшего из России журналиста возбудили ещё в ноябре 2025-го – после того как он проигнорировал штрафы на 68 тысяч рублей.

В России у Дудя* остаётся 250-метровый дом в элитном коттеджном поселке Синегрия в Новой Москве. Ранее появлялась информация, что он продал коттедж, но она оказалась ложной. Как выяснил SHOT, блогер в 2022-м просто переписал недвижимость на супругу Ольгу. Этот дом оценивается примерно в 75 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года Дудя* заочно приговорили к году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента – он не маркировал свои материалы даже после административных штрафов.

Кстати, ранее сам Дудь* признавался, что не понимает, когда и как вернется к записи новых выпусков. По его словам, после отъезда творческий процесс сильно осложнился.

Еще в сентябре 2025-го Дудь* в интервью дал неожиданное признание: он рассказал, что раньше испытывал неприязнь к Максиму Галкину*, но со временем его отношение к юмористу изменилось.

*признан иноагентом решением Минюста