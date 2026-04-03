ФССП арестовала квартиру Дудя* в Москве за 26 млн рублей

Юрий Дудь* (признан иноагентом). Кадр: YouTube
Журналист-иноагент ранее проигнорировал штрафы

Приставы наложили запрет на сделки с 80-метровой квартирой блогера Юрия Дудя* в Южном Бутово. Ее стоимость оценивают примерно в 26 миллионов рублей. Исполнительное производство в отношении уехавшего из России журналиста возбудили ещё в ноябре 2025-го – после того как он проигнорировал штрафы на 68 тысяч рублей.

В России у Дудя* остаётся 250-метровый дом в элитном коттеджном поселке Синегрия в Новой Москве. Ранее появлялась информация, что он продал коттедж, но она оказалась ложной. Как выяснил SHOT, блогер в 2022-м просто переписал недвижимость на супругу Ольгу. Этот дом оценивается примерно в 75 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года Дудя* заочно приговорили к году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента – он не маркировал свои материалы даже после административных штрафов.

Кстати, ранее сам Дудь* признавался, что не понимает, когда и как вернется к записи новых выпусков. По его словам, после отъезда творческий процесс сильно осложнился.

Еще в сентябре 2025-го Дудь* в интервью дал неожиданное признание: он рассказал, что раньше испытывал неприязнь к Максиму Галкину*, но со временем его отношение к юмористу изменилось.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Shot ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей