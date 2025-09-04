Эмигрант сильно тоскует по родной стране

Журналист Роман Баданин*, который несколько лет назад покинул Россию и обосновался в США, неожиданно признался, что продолжает считать себя патриотом своей родины. В интервью блогеру Юрию Дудю* он рассказал, что несмотря на переезд и все обстоятельства, в душе по-прежнему ощущает сильную связь с родной страной.

Беглец подчеркнул, что хотел бы снова приехать в РФ, а особенно – в родной Курган, где прошло его детство. По его словам, Россия ему часто снится, и даже во сне он ощущает тоску по тем местам, где вырос.

История журналиста напоминает судьбу многих эмигрантов, которые покинули Россию в надежде найти лучшее будущее за границей. Сначала им кажется, что там их ждут с распростертыми объятиями, но со временем приходит понимание, что на чужбине они оказываются никому не нужны.

*внесены в реестр иностранных агентов