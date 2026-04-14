Ксения Алферова призналась, что хотела удочерить ребенка из интерната

Ксения Алфероова. Фото: АГН Москва
Однако планам не суждено было сбыться

Актриса Ксения Алферова, которая вместе с бывшим мужем Егором Бероевым курирует благотворительный фонд помощи людям с ментальными нарушениями, раскрыла детали личной драмы. В программе "Звезды сошлись" на НТВ она сообщила, что хотела взять на воспитание ребенка из детдома.

Речь шла о малышке с синдромом Дауна. Артистка призналась, что ощущала с этой девочкой необыкновенную связь. Ей казалось, что это ее родная дочь. Алферова уже начала оформлять документы, но столкнулась с сопротивлением.

Оказалось, что против удочерения выступили родители других подопечных фонда "Я есть!". Они заявили, что актриса будет уделять внимание только одному ребенку, а остальные останутся без ее заботы. Ксении пришлось отступить. Тем не менее Алферова допускает, что в будущем еще может вернуться к идее удочерения.

Несмотря на развод с Егором Бероевым и его новый брак с 21-летней актрисой, Ксения Алферова считает себя его женой "в вечности". "Венчание – навсегда. Обряда развенчания нет", – заявила она в интервью, добавив, что пост бывшего мужа о расставании назвала "неудачной импровизацией". 

Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

