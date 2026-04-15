Николь Кидман решила стать доулой смерти после потери матери

"Буду этому учиться": Николь Кидман решила стать доулой смерти после потери матери
Николь Кидман. Фото: Жорж Биар (собственная работа)/Wikimedia Commons
Актриса хочет стать тем, кто будет дарить утешение и заботу умирающим

57-летняя актриса Николь Кидман решила расширить свои горизонты за пределами Голливуда. Во время выступления в Университете Сан-Франциско она призналась, что проходит обучение на доулу смерти. Это специалист, который оказывает немедицинскую поддержку умирающим и их семьям, передает Variety.

Идея пришла к Николь после смерти ее матери в 2024 году, отмечает женский журнал "Клео.ру". Женщине было 84 года. Кидман заметила, что в последние дни мама испытывала одиночество, а семья не могла обеспечить ей круглосуточное присутствие.

"Я подумала: "Как хорошо, что есть люди, которые могут просто быть рядом, дарить утешение и заботу". Так что это часть моего развития, и я буду этому учиться", – поделилась актриса.

Кидман призналась, что ее затея может показаться странной, но для нее это осознанный шаг.

Бывший муж Николь, Том Круз, недавно впервые прокомментировал ее расставание с Китом Урбаном. Он назвал произошедшее кармой, вспомнив, как во время их развода вся критика легла на него, а Кидман выставляли жертвой. Актера задевало, что она позволяла себе язвительные комментарии в интервью.

Источник: Variety ✓ Надежный источник
