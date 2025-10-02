Стала известна пикантная причина развода Николь Кидман с мужем

Оказалось, у супругов были проблемы в постели

Голливудская актриса Николь Кидман рассталась с супругом спустя почти 20 лет брака. В официальном заявлении было сказано, что причиной разрыва стали слишком разные графики знаменитостей, однако источники говорят, что проблема в паре носила пикантный характер.

Кит Урбан решил бросить жену, поскольку в последние годы у них совершенно не было интима. В последние месяцы их отношения и вовсе потеряли какие-то намеки на сексуальность. И постоянные гастроли и разъезды супругов только ухудшили ситуацию.

"Кит был недоволен тем, как стали развиваться отношения. Близости больше не было, и все казалось обыденным. В конце концов, он сказал Николь, что так продолжаться не может", – заявил источник.

Знакомые утверждают, что прямота супруга и сообщение о разрыве застало актрису врасплох. Она считала, что до этого им всегда удавалось решать проблемы в браке и находить в себе силы преодолевать противоречия, но отказ Кита от дальнейших отношений стало для нее шоком.

Проблемы в интиме начались после смерти матери Николь Кидман – знаменитость очень тяжело перенесла эту потерю. В итоге супруге стали проводить порознь слишком много времени, из-за чего сильно отдалились друг от друга.