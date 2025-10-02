Стала известна пикантная причина развода Николь Кидман с мужем

Стала известна пикантная причина развода Николь Кидман с мужем
Фото: соцсети
Оказалось, у супругов были проблемы в постели

Голливудская актриса Николь Кидман рассталась с супругом спустя почти 20 лет брака. В официальном заявлении было сказано, что причиной разрыва стали слишком разные графики знаменитостей, однако источники говорят, что проблема в паре носила пикантный характер.

Кит Урбан решил бросить жену, поскольку в последние годы у них совершенно не было интима. В последние месяцы их отношения и вовсе потеряли какие-то намеки на сексуальность. И постоянные гастроли и разъезды супругов только ухудшили ситуацию.

"Кит был недоволен тем, как стали развиваться отношения. Близости больше не было, и все казалось обыденным. В конце концов, он сказал Николь, что так продолжаться не может", – заявил источник.

Знакомые утверждают, что прямота супруга и сообщение о разрыве застало актрису врасплох. Она считала, что до этого им всегда удавалось решать проблемы в браке и находить в себе силы преодолевать противоречия, но отказ Кита от дальнейших отношений стало для нее шоком.

Проблемы в интиме начались после смерти матери Николь Кидман – знаменитость очень тяжело перенесла эту потерю. В итоге супруге стали проводить порознь слишком много времени, из-за чего сильно отдалились друг от друга.

Источник: Radar Online

Два лидера ЕС устроили свару из-за Киева

Политики серьезно рассорились

Оставил народ России: Басилашвили обрушился с критикой на Борисова

По его мнению, таланты нужны Родине даже в большей степени, чем Западу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей