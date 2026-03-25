Жена Петросяна объяснила, почему боится оставлять детей с ним

У девушки свой взгляд на ситуацию

Татьяна Брухунова откровенно рассказала, почему не решается надолго оставлять маленьких наследников наедине с Евгением Петросяном. Девушка утверждает, что дело вовсе не в недоверии, а в заботе – она старается оградить возрастного возлюбленного от лишнего напряжения.

Звезда социальных сетей объяснила, что может спокойно оставить сына и дочь с отцом, но лишь на короткое время. Долгое пребывание с малышами, с учетом почтенного возраста и слишком эмоциональной реакции юмориста на происходящее, может оказаться для него утомительным.

Девушка отметила, что представители старшего поколения иначе реагируют на бытовые мелочи. Даже незначительные ситуации, например, легкое падение малыша, могут вызывать у них переживания, а ей не хочется лишний раз тревожить ни мужа, ни себя.

Поэтому молодая мамочка сознательно берет большую часть забот на себя. Это решение, уверяет знаменитость, продиктовано здравым подходом к семейной жизни. При этом звезда подчеркнула, что живет исключительно по своим правилам. Она считает, что вправе самостоятельно определять, как строить быт и отношения в семье, и не собирается слушать чужие советы.