Бородин предложил Галкину* отправиться на СВО в день 50-летия

Искупление автоматом: в день 50-летия Галкина* отправили на СВО
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Беглец полностью разочаровал россиян

Пятидесятилетие – это обычно время для подведения итогов и получения теплых слов. В случае с Максимом Галкиным* его юбилей, 18 июня, стал поводом для очередной волны критики. 

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил артисту единственный, на его взгляд, сценарий "возвращения в обойму". Чтобы русский народ его простил, знаменитость должен не просто извиниться, а кардинально сменить свою жизненную позицию: взять в руки оружие и отправиться в зону СВО. Именно туда активист отправил беглого хохмача в честь его дня рождения.

Впрочем, общественник также обратил внимание, что в отношении звезды в родной стране до настоящего времени не возбуждены уголовные дела. Он отметил, что лицедей может беспрепятственно вернуться, и его никто не будет брать под стражу. Однако вызывает большие сомнения, что российское общество встретит своего бывшего кумира благосклонно. По мнению активиста, в случае возвращения шоумен столкнется с негативной реакцией со стороны многих граждан. Он добавил, что звезда уже показал свою позицию – отвернулся от страны в сложный для нее период и полностью разочаровал россиян.

А недавно известный продюсер назвал причину поездки комика в Молдавию.

*признан иноагентом в РФ

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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