Собчак рассказала, как ее изменил Богомолов: "Укрощение строптивой"

"Укрощение строптивой": Собчак рассказала, как ее изменил Богомолов
Ксения Собчак. Кадр: YouTube
В звездной семье все совсем не так, как думают многие

Ксения Собчак неожиданно разрушила один из самых популярных мифов о своей семье. Телеведущая заявила, что представления о ней как о главной и безоговорочно доминирующей фигуре в отношениях с Константином Богомоловым далеки от реальности.

На одном из шоу журналистка с юмором высказалась о распределении ролей в семье. Она отметила, что общество давно сформировало определенный образ их пары, который не имеет ничего общего с действительностью.

Блондинка считает, что многие уверены, что именно она принимает все решения и является главным человеком в доме. Звезда поделилась, что эти представления давно стали поводом для шуток внутри семьи.

Знаменитость рассказала, что регулярно иронизирует над этим стереотипом в разговорах с супругом. Она заявила, что окружающие даже не догадываются, кто на самом деле настоящий абьюзер в семье. При этом шоувумен очень рада, что ее дорогой супруг сумел "произвести укрощение строптивой".

Источник: Шоу "Что о тебе думают?" ✓ Надежный источник
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