Собчак рассказала, как ее изменил Богомолов: "Укрощение строптивой"

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Ксения Собчак неожиданно разрушила один из самых популярных мифов о своей семье. Телеведущая заявила, что представления о ней как о главной и безоговорочно доминирующей фигуре в отношениях с Константином Богомоловым далеки от реальности.
На одном из шоу журналистка с юмором высказалась о распределении ролей в семье. Она отметила, что общество давно сформировало определенный образ их пары, который не имеет ничего общего с действительностью.
Блондинка считает, что многие уверены, что именно она принимает все решения и является главным человеком в доме. Звезда поделилась, что эти представления давно стали поводом для шуток внутри семьи.
Знаменитость рассказала, что регулярно иронизирует над этим стереотипом в разговорах с супругом. Она заявила, что окружающие даже не догадываются, кто на самом деле настоящий абьюзер в семье. При этом шоувумен очень рада, что ее дорогой супруг сумел "произвести укрощение строптивой".
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