Когда-то артист был очень популярен

15 января Дмитрию Шаракоису исполняется 40 лет, но этот юбилей актер встречает далеко не в статусе успешной звезды. Когда-то он был одним из самых узнаваемых лиц на российском телевидении, однако после отъезда из страны его жизнь резко изменилась.

Талантливый молодой артист прославился ролью Бориса Левина в нашумевшем в свое время телепроекте "Интерны". Оригинальный образ сделал его популярным и обеспечил стабильную работу. До эмиграции актер активно снимался, на его счету было более трех десятков ролей в кино и сериалах.

Несколько лет назад мужчина перебрался в Британию. Решение он вынашивал давно: его привлекала английская культура, спорт и возможность жить рядом с родственниками. Однако за границей актерская карьера фактически остановилась и доходы резко сократились.

В Лондоне россиянину пришлось выживать. Он брался за любую работу – был официантом, таксистом, работал на стройке. Во время одной из подработок получил серьезную травму. Денег часто не хватало даже на еду, поэтому актер покупал продукты с истекшим сроком годности и обращался в фудбанки за бесплатными наборами питания.

Таким образом, сегодня жизнь бывшей телезвезды стала борьбой за выживание, а не красивой эмигрантской историей. От былой популярности остались лишь воспоминания, а реальность оказалась весьма не радужной.

