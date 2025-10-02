Хаматова честно рассказала, как ей живется в Риге

Звезда решила быть откровенной

Бывшая любимица российских зрителей Чулпан Хаматова, которая вместе с двумя дочками живет в Риге, рассказала, что полностью обосновалась в столице Латвии. Она призналась, что отныне воспринимает этот город как свой настоящий дом. Беглянка похвасталась, что рядом с ней семья, близкие люди и множество друзей.

Знаменитость подчеркнула, что на новой родине ощущает гармонию: здесь "комфортные масштабы", где город и человек находятся в идеальном соотношении. Она чувствует себя спокойно и защищенно, а атмосфера столицы это европейской страны позволяет наслаждаться повседневной жизнью.

Восторженная актриса обратила внимание на то, что местные отличаются уважительным отношением друг к другу даже в мелочах. В пример она привела культуру вождения: водители реагируют на поворотник и сразу пропускают, что редко удается увидеть в других странах Европы или в США. Она призналась, что в такие моменты к ней вновь возвращается ощущение, что "мир ее любит".

Артистка добавила, что годы, проведенные вдали от родины, сделали ее "космополитом". Теперь для нее не имеет большого значения, в какой именно стране жить – куда важнее находиться рядом с людьми, с которыми совпадают взгляды и ценности.

