Хаматова в шутку схватила за горло Машкову

Беглецы из России стараются держаться поближе друг к другу

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала видео, на котором в шутку хватает за горло Марию Машкову под песню Noize MC*. В ролике она сначала гладит коллегу по голове, а затем изображает, будто душит ее, пока подружка с притворным испугом сидит на полу.

Кадры быстро разошлись по Сети. Как известно, обе актрисы давно покинули Россию и теперь активно критикуют свою страну. Женщины выступают с антироссийскими заявлениями, осуждая действия Москвы в конфликте с соседним государством.

Особое внимание привлекла позиция Машковой, которая открыто пошла против собственной семьи. Ее отец, Владимир Машков, занимает патриотическую позицию, но дочь предпочла поддерживать откровенно русофобские взгляды.

Любопытно, что две беглянки тесно общаются. Их объединяет не только эмиграция, но и схожая риторика в адрес России. Таким образом, некогда известные российские артистки из уважаемых семей превратились в эмигранток, делающих громкие выпады против своей страны и кривляющихся на камеру.

*внесен в реестр иностранных агентов