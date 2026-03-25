Гребенщиков* обзавелся гражданством Британии

Когда-то артист пользовался бесконечной популярностью в России

Популярный исполнитель Борис Гребенщиков*, как оказалось, уже определился с новой родиной. Появилась информация, что за последние годы он получил другое гражданство. Согласно данным соответствующих реестров, он и его благоверная теперь являются британскими подданными.

Как следует из документов, еще в конце 2022 года исполнитель вместе с любимой женщиной зарегистрировали на британской территории фирму BG PLUS LLP. Тогда в учредительных бумагах оба указывали российское гражданство, что подтверждает их прежний статус на момент создания бизнеса.

Однако в течение трех лет ситуация изменилась. В этом месяце в реестр были внесены обновленные сведения о владельцах компании, где уже указано, что оба получили британское гражданство. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Отметим, знаменитость покинул родную страну вскоре после начала конфликта РФ с соседним государством. При этом он ранее заявлял, что не считает себя эмигрантом, несмотря на длительное пребывание за границей.

В 2023 году артист пополнил "черный список" иноагентов. Звезда активно выступал за пределами России, где собирал средства в поддержку противников нашей страны, публично критиковал российские власти, а также получал финансирование из зарубежных источников.

*признан иноагентом в РФ