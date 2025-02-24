Ядерный бомбардировщик США опасно подлетел к границе России

Ядерный бомбардировщик США опасно подлетел к границе России
Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Xavier Navarro / wikimedia.org
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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести ядерное оружие, заметили в 50 км от российской границы. Воздушное судно летело в сопровождении двух истребителей F-35A в небе над Эстонией. Об этом сообщает канал "Военный обозреватель" со ссылкой на сервисы по отслеживанию полетов.

Маршрут самолета пролегал через Таллин до Нарвы – вблизи населенного пункта пилот сделал несколько кругов, после чего вернулся обратно.

"Цель визита – демонстрация поддержки по случаю дня независимости Эстонии", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно о нештатном инциденте на борту российского пассажирского самолета. Во время полета над Каспийским морем воздушное судно ушло в крутое пике.

Источник: Telegram

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