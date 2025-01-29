Российский пассажирский самолет ушел в крутое пике над Каспийским морем

Российский пассажирский самолет ушел в крутое пике над Каспийским морем
Фото: unsplash.com
На борту случился нештатный инцидент

Пассажирский Boeing авиакомпании "Победа", выполняющий рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, когда пролетал над Каспийским морем. Ему пришлось совершить экстренное снижение, уйдя в крутое пике с высоты в 9 000 метров над уровнем моря – буквально за несколько минут он опустился до 4 000 метров.

После случившегося самолет продолжил движение по курсу на сниженной высоте. Оказалось, что на борту сработал пожарный датчик в багажном отсеке. В результате было принято решение совершить экстренное приземление в аэропорту Астрахани.

По последним данным, борт успешно сел в аэрогавани. Пострадавших во время инцидента не было. В авиакомпании пока не смогли прокомментировать ситуацию с самолетом Дубай-Москва. Пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса на время выяснения всех подробностей случившегося. Предварительно, датчик систем безопасности сработал ложно. 

Ранее стало известно, что российский атомный ледокол протаранили в Карском море.

Источник: Telegram

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