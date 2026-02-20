Кнутов рассказал, почему Россия дала пролететь военному лайнеру из США

"Мы пошли навстречу": в России раскрыли причину пролета военного лайнера из США
C-17 Globemaster III. Фото: U.S. Air Force/commons.wikimedia.org
На борту был необычный груз, уверен аналитик

На борту неизвестного американского лайнера ВВС Соединенных Штатов, пролетевшего через территорию России 20 февраля, мог быть груз, предназначенный для Казахстана в рамках военного сотрудничества республики с американцами. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Судно вылетело из авиабазы Энрюс, затем пролетело севернее Швеции и оказалось над Мурманской областью. Далее пролетело над Архангельской и Кировской областями, после чего оказалось у Уфы.

Уже у Орска борт вошел в воздушное пространство Казахстана.

Кнутов не считает, что это было разведывательное судно – скорее, речь идет о доставке грузов в Казахстан из Штатов. Последние активно сотрудничают с соседом России.

"Что-то срочное могли, конечно, перебросить. Здесь мы пошли навстречу", – отмечает спикер.

По оценке эксперта, на борту точно был "необычный груз". Однако о конкретных деталях догадаться трудно. Путь через Россию был наиболее коротким. Хотя и полет, со слов Кнутова, был "экстремальный".

Сомневаться в том, что Россия пошла навстречу, не приходится. Москва также определила маршрут следования судна. "Нелегальное" проникновение бы гарантировало быструю реакцию, резюмировал военный эксперт.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей