Кнутов рассказал, почему Россия дала пролететь военному лайнеру из США

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
На борту неизвестного американского лайнера ВВС Соединенных Штатов, пролетевшего через территорию России 20 февраля, мог быть груз, предназначенный для Казахстана в рамках военного сотрудничества республики с американцами. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
Судно вылетело из авиабазы Энрюс, затем пролетело севернее Швеции и оказалось над Мурманской областью. Далее пролетело над Архангельской и Кировской областями, после чего оказалось у Уфы.
Уже у Орска борт вошел в воздушное пространство Казахстана.
Кнутов не считает, что это было разведывательное судно – скорее, речь идет о доставке грузов в Казахстан из Штатов. Последние активно сотрудничают с соседом России.
"Что-то срочное могли, конечно, перебросить. Здесь мы пошли навстречу", – отмечает спикер.
По оценке эксперта, на борту точно был "необычный груз". Однако о конкретных деталях догадаться трудно. Путь через Россию был наиболее коротким. Хотя и полет, со слов Кнутова, был "экстремальный".
Сомневаться в том, что Россия пошла навстречу, не приходится. Москва также определила маршрут следования судна. "Нелегальное" проникновение бы гарантировало быструю реакцию, резюмировал военный эксперт.
Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями
Судно вылетело из авиабазы США